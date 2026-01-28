Dimensionamento scolastico accorpati i due circoli didattici sotto un unico preside | Contrari alla linea del governo

A Cesenatico il nuovo dimensionamento scolastico ha portato all’unione dei due circoli didattici sotto un solo preside. La scelta del governo ha suscitato reazioni contrarie da parte di alcuni insegnanti e genitori, che preferirebbero mantenere le scuole divise. Ora si aspetta di capire come questa decisione influenzerà l’organizzazione delle scuole dell’infanzia e delle elementari della città.

Il dimensionamento della rete scolastica deciso sul governo ha una ricaduta concreta a Cesenatico, l'accorpamento tra il Circolo didattico I e il Circolo didattico II sotto un unico dirigente scolastico, si tratta delle scuole dell'infanzia ed elementari. “Non siamo d’accordo con le linee del governo circa il dimensionamento della rete scolastica che hanno portato al commissariamento della nostra Regione perché l’Emilia-Romagna ha già parametri medi più efficienti rispetto alla norma nazionale (sono infatti 994 gli studenti in media per ogni autonomia mentre lo Stato ha fissato un tetto a 938).🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cesenatico Scuola

Il piano di dimensionamento scolastico, avviato dopo il commissariamento, passa ora nelle mani dei direttori degli Uffici scolastici regionali.

Il dibattito sul dimensionamento scolastico si intensifica con il commissariamento di Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Umbria da parte del ministro Giuseppe Valditara.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cesenatico Scuola

Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico, protesta a Bologna: sindacati e Regione contro gli accorpamenti; Autonomie scolastiche da salvare: ecco le 17 realtà a rischio taglio in Emilia Romagna; Dimensionamento scolastico, Cisl Scuola alza la voce: Nel parmense nessun accorpamento è necessario; Caserta e provincia. Piano di dimensionamento scolastico: stabiliti alcuni accorpamenti.

Dimensionamento scolastico, la palla ora ai dirigenti dell’Usr. Ecco gli istituti che verranno accorpatiIn Toscana la situazione è chiarissima, la Regione ha già identificato i 16 accorpamenti, afferma il neo dirigente dell’amministrazione regionale. Giani: Il governo ha imboccato una strada sbagliat ... lanazione.it

Dimensionamento scolastico Campania 2026/2027: approvati 23 accorpamenti. Ecco le novità nel salernitanoIl piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027 ha ricevuto il via libera definitivo dalla Regione Campania. Il provvedimento, che recepisce ... infocilento.it

Partita chiusa a Napoli sul dimensionamento scolastico #ArianoIrpino facebook

Dimensionamento scolastico, Lepore: “O ti inginocchi a FdI o subisci ritorsioni” | FOTO x.com