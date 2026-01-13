Dimensionamento scolastico la palla ora ai dirigenti dell’Usr Ecco gli istituti che verranno accorpati

Il piano di dimensionamento scolastico, avviato dopo il commissariamento, passa ora nelle mani dei direttori degli Uffici scolastici regionali. A Firenze, il 13 gennaio 2026, sono stati annunciati gli istituti che verranno accorpati, segnando un passaggio importante nella riorganizzazione della rete scolastica. Questa fase richiede attenzione e precisione da parte delle autorità competenti per garantire un’efficace implementazione delle modifiche.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Dopo il commissariamento deciso dal governo, saranno i direttori degli Uffici scolastici regionali ad attuare il piano di dimensionamento della rete scolastica. Lo ha confermato il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, Luciano Tagliaferri. “Domani avremo una riunione al Ministero per conoscere i dettagli – ha spiegato – ma posso già dire che i direttori regionali adotteranno i provvedimenti amministrativi necessari per procedere agli accorpamenti che avrebbero dovuto essere effettuati dalle Regioni. In Toscana la situazione è chiara: la Regione ha già individuato 16 accorpamenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

