Dimensionamento scolastico la palla ora ai dirigenti dell’Usr Ecco gli istituti che verranno accorpati
Il piano di dimensionamento scolastico, avviato dopo il commissariamento, passa ora nelle mani dei direttori degli Uffici scolastici regionali. A Firenze, il 13 gennaio 2026, sono stati annunciati gli istituti che verranno accorpati, segnando un passaggio importante nella riorganizzazione della rete scolastica. Questa fase richiede attenzione e precisione da parte delle autorità competenti per garantire un’efficace implementazione delle modifiche.
Firenze, 13 gennaio 2026 – Dopo il commissariamento deciso dal governo, saranno i direttori degli Uffici scolastici regionali ad attuare il piano di dimensionamento della rete scolastica. Lo ha confermato il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, Luciano Tagliaferri. “Domani avremo una riunione al Ministero per conoscere i dettagli – ha spiegato – ma posso già dire che i direttori regionali adotteranno i provvedimenti amministrativi necessari per procedere agli accorpamenti che avrebbero dovuto essere effettuati dalle Regioni. In Toscana la situazione è chiara: la Regione ha già individuato 16 accorpamenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Dimensionamento scolastico in Campania: tra numeri reali e polemiche social. La posizione dell’USR
Leggi anche: Tar boccia dimensionamento scolastico in Campania: stop al taglio dei Dirigenti
Dimensionamento scolastico, la palla ora ai dirigenti dell’Usr. Ecco gli istituti che verranno accorpati - “In Toscana la situazione è chiarissima, la Regione ha già identificato i 16 accorpamenti”, afferma il neo dirigente dell’amministrazione regionale. lanazione.it
Polemiche sul Dimensionamento Scolastico: Commissariate Quattro Regioni del Centrosinistra - Scopri le polemiche sul dimensionamento scolastico: le critiche delle regioni e le conseguenze per le scuole locali. informazionescuola.it
Dimensionamento scolastico, Flc Cgil: “Grosseto colpita da accorpamenti iniquamente imposti” - Flc Cgil di Grosseto interviene in merito al commissariamento della Regione Toscana in merito al dimensionamento scolastico ... grossetonotizie.com
Valditara attacca la Regione: «Sul piano di dimensionamento scolastico dice frottole, è solo una manfrina politica» – cosa succede ora Il ministro dell’Istruzione dopo il commissariamento della Sardegna: «Nessun taglio, nessuna scuola è stata chiusa». - facebook.com facebook
Dimensionamento scolastico, Bamonti: «La Regione resiste e fa bene» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.