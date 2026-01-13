Dimensionamento scolastico Baredi contro i tagli del Governo | Freddi calcoli sulla pelle degli studenti

Il dibattito sul dimensionamento scolastico si intensifica con il commissariamento di Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Umbria da parte del ministro Giuseppe Valditara. Le regioni, a guida centrosinistra, si oppongono ai tagli e alle modifiche proposte dal Governo, sostenendo che queste decisioni incidano negativamente sulla qualità dell’istruzione e sul futuro degli studenti. La questione evidenzia le tensioni tra esigenze di efficientamento e tutela del diritto all’istruzione.

