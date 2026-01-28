Dimensionamento scolastico 2026 27 | ecco i piani regionali approvati come cambiano le scuole AGGIORNATO Campania Umbria Sardegna

Le Regioni hanno approvato i nuovi piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Le scuole cambiano a seconda delle decisioni regionali, con alcune regioni che modificano il numero di istituti e classi. Gli uffici scolastici stanno comunicando le variazioni che entreranno in vigore già dal prossimo anno scolastico.

Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno rendendo noti in questi giorni i piani di dimensionamento scolastico validi per l'anno scolastico 20262027. I criteri di riferimento sono stati aggiornati con il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, che modifica quanto disposto dal decreto n. 1272023. L'articolo Dimensionamento scolastico 202627: ecco i piani regionali approvati, come cambiano le scuole AGGIORNATO Campania, Umbria, Sardegna .

