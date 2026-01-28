Dimensionamento scolastico 2026 27 | ecco i piani regionali approvati come cambiano le scuole AGGIORNATO Campania e Umbria

Le regioni stanno definendo i nuovi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. Le decisioni riguardano come cambieranno le scuole nelle varie zone e quali istituti saranno coinvolti. L’Umbria e la Campania hanno già aggiornato i loro piani, mentre altre regioni stanno ancora lavorando. La novità più evidente riguarda i tagli e le fusioni di alcuni plessi, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare l’organizzazione delle scuole.

Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno rendendo noti in questi giorni i piani di dimensionamento scolastico validi per l'anno scolastico 20262027. I criteri di riferimento sono stati aggiornati con il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, che modifica quanto disposto dal decreto n. 1272023.

