Dimensionamento scolastico 2026 27 | ecco i piani regionali approvati AGGIORNATO con Marche

Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno comunicando i piani di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2026/27. Questi documenti definiscono le modifiche alle strutture e alle reti scolastiche a livello regionale, contribuendo a un’organizzazione più efficace del sistema educativo. Di seguito, si presentano gli aggiornamenti ufficiali, inclusa la recente approvazione dei piani per le Marche.

Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno rendendo noti in questi giorni i piani di dimensionamento scolastico validi per l'anno scolastico 20262027. I criteri di riferimento sono stati aggiornati con il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, che modifica quanto disposto dal decreto n. 1272023.

