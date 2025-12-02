Dimensionamento scolastico 2026 27 | ecco i piani regionali per le scuole accorpate AGGIORNATO con Sicilia

Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno rendendo noti in questi giorni i piani di dimensionamento scolastico validi per l’anno scolastico 20262027. I criteri di riferimento sono stati aggiornati con il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, che modifica quanto disposto dal decreto n. 1272023. L'articolo Dimensionamento scolastico 202627: ecco i piani regionali per le scuole accorpate AGGIORNATO con Sicilia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

