Diletta Leotta svelato il sesso del bimbo in arrivo | È un maschio

Diletta Leotta ha annunciato che aspetta un maschio. La conduttrice ha condiviso sui social la notizia, mettendo fine ai sospetti. La famiglia si prepara ad accogliere il secondo figlio, e ora tutti sanno che sarà un maschietto.

(Adnkronos) – Fiocco blu in arrivo in casa Leotta-Karius. Diletta Leotta, in attesa del secondo figlio, ha svelato sui social il sesso del bebè in arrivo. “Growing life”, ha scritto la bordocampista di Dazn a corredo di un carosello di foto e video. Tra questi anche il gender reveal avvenuto direttamente nello studio del ginecologo. “Lo diciamo a tutti? È un maschio”, si sente dire dalla dottoressa nel video. Una notizia accolta con grande emozione e stupore, Diletta Leotta e Loris Karius non vedono l’ora di accogliere il maschietto che renderà la piccola Aria una sorella maggiore. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato lo scorso 10 dicembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Diletta Leotta ha annunciato il sesso del suo bambino in arrivo.

Diletta Leotta ha finalmente svelato il sesso del suo secondo bambino.

