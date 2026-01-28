Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo | È un maschio

Diletta Leotta ha annunciato il sesso del suo bambino in arrivo. La conduttrice ha condiviso su Instagram un video in cui si vede il momento in cui ha scoperto di aspettare un maschio. La notizia ha fatto subito il giro dei social, con i fan che hanno riempito di commenti di auguri e felicità. Leotta ha scelto di condividere questo momento speciale con i suoi follower, confermando di essere felice e emozionata per il nuovo arrivo.

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno presto genitori di un maschietto. A poche settimane dall'annuncio social della sua seconda gravidanza, la conduttrice e volto di DAZN ha svelato il sesso del bebè in arrivo tra una manciata di settimane, condividendo su Instagram il breve video del momento in cui lo ha scoperto, durante una visita dalla ginecologa. "Growing life", la vita che sta crescendo, ha scritto la 34enne a corredo in una serie di foto inedite che documentano diversi momenti di quotidianità di Diletta e la sua famiglia, tra foto posate col pancione, selfie in ascensore con l'amato Loris e coccole con la piccola Aria.

