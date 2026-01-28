Diletta Leotta svela il sesso del bebè | È un maschio la rivelazione arriva dal ginecologo

Da fanpage.it 28 gen 2026

Diletta Leotta ha finalmente svelato il sesso del suo secondo bambino. In un post su Instagram, la conduttrice ha scritto “È un maschio” accompagnando la frase con un cuore azzurro. La rivelazione arriva dal ginecologo, che ha confermato la notizia. La Leotta e il compagno, Loris Karius, aspettano il nuovo arrivo e ora sono più felici che mai.

Diletta Leotta svela il sesso del secondo bebè in arrivo con Loris Karius dal ginecoloco: su Instagram la rivelazione con un cuore azzurro. La piccola Aria avrà un fratellino.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

