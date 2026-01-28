Diletta Leotta ha finalmente svelato il sesso del suo bebè: sarà un maschio. La giornalista ha annunciato la notizia durante una visita di controllo, dicendo semplicemente:

" Lo diciamo a tutti? Maschio ". È una frase semplice, pronunciata con naturalezza durante una visita di controllo, ma capace di racchiudere un’ emozione enorme. Nelle immagini condivise su Instagram, Diletta Leotta resta per un attimo in silenzio, poi sorride, visibilmente felice. Un momento intimo, vero, che la conduttrice ha deciso di rendere pubblico per coinvolgere fan e amici nella gioia dell’attesa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@dilettaleotta) Un nuovo capitolo per Diletta e Loris. La coppia è pronta ad accogliere il secondo figlio, che ancora non si sa quando nascerà, ma sarà un maschietto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Diletta Leotta svela il sesso del bebè e il web esplode di gioia

Approfondimenti su Diletta Leotta

Diletta Leotta ha annunciato il sesso del suo bambino in arrivo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Diletta Leotta

Argomenti discussi: Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo: È un maschio; Diletta Leotta svela il sesso del bebè: È un maschio, la rivelazione arriva dal ginecologo; Diletta Leotta, il gender reveal dalla ginecologa (insieme a Loris Karius): Ecco il sesso del bebè in arrivo; Diletta Leotta, il gender reveal dalla ginecologa (insieme a Loris Karius): Ecco il sesso del bebè in arrivo.

Diletta Leotta svela il sesso del bebè e il web esplode di gioiaLa conduttrice di Dazn ha condiviso con i follower il momento emozionante in cui, durante una visita ginecologica, ha scoperto il sesso del bebè, mostrando la sua reazione commossa ... ilgiornale.it

Diletta Leotta, il video del gender reveal: svelato il sesso del secondo figlioE' arrivato il momento del gender reveal per Diletta Leotta: la conduttrice pubblica un video che svela il sesso del suo secondo bebè. donnaglamour.it

Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio". Un annuncio che trasmette tutta la felicità di Diletta Leotta, che insieme a Loris Karius si prepara ad accogliere facebook

Diletta Leotta e Loris Karius avranno un maschio: «Lo diciamo a tutti». Il video durante l'ecografia x.com