Diletta Leotta incinta | l' indizio che svela il sesso del bebè
Maschietto o femminuccia? Sembra proprio che Diletta Leotta abbia voluto svelare, con un indizio social, il sesso del suo secondo bebè. La piccola Arya, primogenita della conduttrice e avuta insieme al marito calciatore tedesco Loris Karius il 16 agosto del 2023, avrà una sorellina o un. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Diletta Leotta incinta, spoiler sul bebè: Aria avrà un fratellino secondo gli esperti di gossip
Leggi anche: Diletta Leotta incinta di Loris Karius per la seconda volta, ecco quando nasce il bebè: "Natale non potevamo desiderare un regalo più bello"
Diletta Leotta incinta: i look strategici con cui ha nascosto il pancino.
Diletta Leotta, lo spoiler sulla seconda gravidanza: svelato il sesso del figlio in arrivo - Diletta Leotta e Loris Karius annunciano il secondo figlio: il web sussurra sul fiocco in arrivo e sul ruolo di Aria Rose nella famiglia ... corrieredellosport.it
Diletta Leotta annuncia di essere di nuovo incinta: "Regalo più bello" - La conduttrice televisiva e il calciatore hanno annunciato su Instagram di aspettare il loro secondo figlio, condividendo un momento di felicità ... tg24.sky.it
Diletta Leotta e Loris Karius in dolce attesa del secondo figlio: un Natale speciale in famiglia - Scopri la gioia di Diletta Leotta e Loris Karius in attesa del secondo bambino per Natale 2025. mondotv24.it
Buonanotte da Diletta Leotta - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.