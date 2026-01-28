Di dov’è TonyPitony? La verità svelata da Fiorello alla prima in Rai

Fiorello ha rivelato finalmente da dove viene TonyPitony, l’artista che sta facendo impazzire il web. La domanda circolava tra i fan da giorni, ma ora la verità è chiara: TonyPitony è nato e cresciuto a Milano. Durante la prima in Rai, lo showman ha fatto chiarezza, mettendo fine alle supposizioni su questa figura che ha conquistato tutti con le sue canzoni virali.

Tutti pazzi per TonyPitony, ma di dov’è l’artista che è diventato virale (che termine fastidioso ormai) negli ultimi giorni? Fino a qualche giorno fa, ne avevo letto forse di sfuggita. Poi, come funziona con queste cose, ne ho iniziato a leggere dappertutto. Ma tutto è iniziato da quei trend setter un po’ fasci de Il Blast. TonyPitony è poi appunto iniziato ad apparirmi dappertutto: ho visto (un paio di secondi, il limite della mia attenzione) un video di uno YouTuber attempato che criticava l’eventuale genialità di TP; ho visto che dedicavano a TP video i due youtuber che fanno le reaction legate al mondo del rap e si sentono i più sagaci; e mi è apparsa nella timeline del mio account fake di Facebook la performance del Nostro durante i provini di X Factor del 2020 o giù di lì, con una geniale (quella sì) versione gorgogliata – neomelodica di Hallelujah (snobbata da Manuel Agnelli – che collera Manuel, quasi torno quello che odiava gli Afterhours per partito preso perché era un po’ fintint ). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

In questa nuova puntata di La Pennicanza, Fiorello accoglie per la prima volta in Rai TonyPitony.

TonyPitony debutta in Rai, chiamato da Fiorello, che riconosce il suo talento e gli dedica spazio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

