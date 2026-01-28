Deutsche Bank perquisizioni per sospetto riciclaggio | indagini collegate a Roman Abramovic

La Deutsche Bank è sotto inchiesta per sospetti di riciclaggio di denaro. Le autorità tedesche hanno effettuato perquisizioni, concentrate su transazioni sospette che coinvolgono Roman Abramovic, il famoso oligarca vicino al presidente russo Vladimir Putin. Le indagini si concentrano su operazioni finanziarie che potrebbero aver favorito il riciclaggio di fondi illeciti. La banca smentisce ogni coinvolgimento, ma l’indagine continua a tenere banco in Europa.

L'accusa è che la maggior banca tedesca abbia riciclato denaro sporco per uno dei più famigerati oligarchi dagli stretti legami con il presidente russo, Vladimir Putin Incombe un nuovo potenziale scandalo nel quartier generale di Francoforte. La Deutsche Bank è invasa da inquirenti della Procura, per il sospetto che la maggior banca tedesca abbia riciclato denaro e per le società di uno dei più famigerati oligarchi putiniani, ovvero Roman Abramovic. In sostanza, i funzionari tedeschi della celebre doppia torre sono sospettati di aver segnalato in ritardo alle autorità competenti operazioni “sporche” legate a doppio filo alle aziende dell’oligarca russo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gli agenti della procura stanno perquisendo gli uffici centrali della Deutsche Bank a Francoforte.

La Deutsche Bank è sotto i riflettori di nuovo.

