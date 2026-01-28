deutsche bank perquisizioni per indagini su riciclaggio

Questa mattina le forze dell’ordine hanno fatto irruzione negli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino di Deutsche Bank. Le perquisizioni fanno parte di un’indagine su presunti casi di riciclaggio di denaro. La banca non ha ancora commentato i dettagli dell’operazione.

Perquisizioni sono state condotte questa mattina presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank Secondo media tedeschi – come lo 'Spiegel' – la procura di Francoforte avrebbe avviato un'indagine collegata a sospette attività di riciclaggio di denaro. Un portavoce del gruppo bancario ha confermato che "la procura di Francoforte sta eseguendo misure presso i locali della Deutsche Bank", aggiungendo che Deutsche Bank sta "collaborando pienamente".

