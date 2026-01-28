Deutsche Bank perquisizioni all’interno delle sedi

Questa mattina agenti dell’Ufficio federale di polizia criminale tedesca hanno fatto irruzione nelle sedi di Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Le perquisizioni sono state disposte dalla procura e fanno parte di un’indagine in corso. Nessuna comunicazione ufficiale sulla natura delle verifiche, ma la notizia ha già fatto salire l’attenzione sui mercati.

Su disposizione della procura, nella mattinata del 28 gennaio agenti dell'Ufficio federale di polizia criminale tedesca hanno eseguito perquisizioni nella sede centrale di Deutsche Bank a Francoforte sul Meno e in una filiale di Berlino. Secondo quanto riferito da Der Spiegel, poco dopo le 10 una trentina di investigatori in abiti civili è entrata negli uffici della banca nel centro di Francoforte. L'operazione si inserisce in un'indagine che, come confermato dagli inquirenti, riguarda presunte irregolarità finanziarie. Secondo fonti citate dai media tedeschi, l'indagine sarebbe collegata a una possibile carenza nei controlli antiriciclaggio legata a un ex cliente di rilievo, il miliardario russo Roman Abramovich, sanzionato dall'Unione europea dal marzo 2022, per il quale l'istituto non avrebbe segnalato tempestivamente operazioni considerate sospette.

