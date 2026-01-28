Durante un comizio a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata spruzzata con una sostanza sconosciuta da un uomo. L’episodio è avvenuto davanti ai presenti, nessuno si è fatto male ma l’evento ha suscitato preoccupazione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

(LaPresse) Un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta addosso alla deputata democratica Ilhan Omar, durante un incontro pubblico a Minneapolis. L’uomo è stato fermato dagli agenti. Durante il suo discorso, Omar aveva chiesto l’abolizione dell’Ice e le dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem. La polizia di Minneapolis ha dichiarato che gli agenti hanno visto l’uomo utilizzare una siringa per spruzzare un liquido sconosciuto sulla deputata. L’uomo è stato identificato come Anthony Kazmierczak, 55 anni. È stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aggressione di terzo grado. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Deputata dem Ilhan Omar spruzzata con sostanza sconosciuta durante comizio a Minneapolis

