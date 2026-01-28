Dentro le Olimpiadi e le Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026 | la presentazione al Circolo Canottieri

Questa sera alle 19, al Circolo Canottieri Irno di via Porto, si terrà la presentazione del libro

Si terrà il 4 febbraio, alle ore 19, presso il Circolo Canottieri Irno di via Porto, la presentazione del volume "Dentro le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Milano-Cortina 2026" (a cura di Paolo Corvo, Mimesis Edizioni, 2026) che propone una riflessione critica e interdisciplinare sui Giochi Olimpici e Paralimpici. L'incontro, patrocinato dall'Associazione Italiana di Sociologia dello Sport, si aprirà con i saluti istituzionali di Giovanni Ricco, Presidente del Circolo Canottieri Irno. L'introduzione sarà affidata a Marianna Amendola, Responsabile Cultura del Circolo Canottieri Irno.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Milano Cortina 2026 si avvicina, segnando un momento importante nel processo di preparazione delle Olimpiadi.

La cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 si terrà all’Arena di Verona, con artisti come Stewart Copeland e i Meduza.

