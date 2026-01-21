Delitto Anguillara | marito Federica Torzullo confessa davanti al Gip

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso gennaio, è stata vittima di un femminicidio. Claudio Agostino Carlomagno, il marito accusato del delitto, ha confessato davanti al giudice. La sua morte è avvenuta domenica scorsa, dopo un lungo iter investigativo. La vicenda ha suscitato attenzione e approfondimenti sulla tutela delle donne e sulla prevenzione della violenza di genere.

Claudio Agostino Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, una donna di 41 anni scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è stato ritrovato senza vita la scorsa domenica. Secondo quanto si apprende, durante l'udienza di convalida del fermo, Carlomagno ha fornito una confessione, ammettendo le proprie responsabilità. La Procura di Civitavecchia contesta inoltre all'uomo il reato di occultamento di cadavere. A Anguillara, il caso dell'omicidio di Federica Torzullo ha avuto ripercussioni anche sulla scena politica locale, con le dimissioni dell'assessora alla Sicurezza, Maria Messenio, dopo l'arresto del figlio.

