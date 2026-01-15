Istituti comprensivi Fdi | La riforma non risponde alle esigenze delle famiglie

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime alcune riserve sulla riforma degli istituti comprensivi, ritenendo che essa non risponda pienamente alle esigenze delle famiglie. In modo trasparente, si evidenzia come l’idea di un sistema integrato sia valida in teoria, ma la sua applicazione concreta richiede valutazioni approfondite per evitare effetti indesiderati. L’obiettivo è sempre garantire un’istruzione di qualità, in linea con le necessità delle comunità scolastiche.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia - composto da Sara Soresi, Gloria Zanardi e Nicola Domeneghetti - ritiene doveroso chiarire la propria posizione sul tema degli istituti comprensivi, «partendo da un presupposto di onestà intellettuale: in linea teorica, l’idea degli istituti comprensivi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Istituti comprensivi, Tarasconi: «Utili per la continuità educativa degli studenti»

Leggi anche: I biancorossi visti dagli altri. "Ottima la prima parte della Maceratese. La rosa risponde alle esigenze dell’allenatore»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Riforma degli istituti comprensivi, il Pd: 'Tracciamo la rotta per una scuola moderna e vicina alle famiglie'; Scuola, commissariamento della Regione: è scontro tra centrodestra e centrosinistra; Pd Riforma degli Istituti Comprensivi per una scuola moderna e vicina alle famiglie; La battaglia della scuola: taglio delle autonomie, Regione commissariata.

Pd “Riforma degli Istituti Comprensivi per una scuola moderna e vicina alle famiglie” - Il Partito Democratico di Piacenza interviene sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino, sottolineando come il passaggio agli Istituti ... piacenzasera.it

Riforma 4+2, oltre 700 istituti tecnico-professionali coinvolti: dal 2026 percorso ordinamentale con imprese e docenti manager in aula - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato i numeri aggiornati della riforma 4+2 degli istituti tecnico- orizzontescuola.it

Responsabilità amministrativo-contabile e riforma Corte dei Conti: molti aspetti ancora da chiarire per DS, DSGA e componenti consigli di istituto - 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni ... tecnicadellascuola.it

Mancano poche ore al passaggio della Fiamma Olimpica a Vigevano, siete pronti Oltre 3.000 studenti degli Istituti Comprensivi cittadini accompagneranno e inciteranno i tedofori lungo il percorso, che si sviluppa da Corso Milano a Corso Genova passa facebook