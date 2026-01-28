De Laurentiis si consola come ospite d’onore alla sfilata Armani a Parigi

De Laurentiis ha partecipato come ospite d’onore alla sfilata Armani a Parigi. Ha preferito lasciar perdere il calcio per un po’, almeno in modo meno ossessivo, e godersi un evento di moda. La partecipazione si è trasformata in un momento di distrazione e di relax per il presidente del Napoli.

Meglio non pensare al calcio, almeno non in maniera ossessiva. Alla vigilia della sfida decisiva di Champions contro il Chelsea (il Napoli deve vincere per raggiungere i play-off), De Laurentiis e signora hanno presenziato alla sfilata Armani a Parigi. Il presidente del Napoli era molto legato allo stilista recentemente scomparso, aveva chiuso anche accordi professionali per le magliette del Napoli disegnate da lui. Ne scrive l’edizione on line del Corriere della Sera: Il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis insieme con la moglie, la signora Jacqueline Baudit, fra gli ospiti d’onore della sfilata Armani, hanno reso un ulteriore omaggio all’amico e stilista Giorgio, scomparso il 4 settembre scorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis si consola come ospite d’onore alla sfilata Armani a Parigi Approfondimenti su De Laurentiis Armani Sfilate Haute Couture di Parigi: Diane Kruger, Michelle Pfeiffer e Kate Hudson alla corte di Giorgio Armani Privé, per la prima sfilata couture senza di lui (e tutte le altre star in front row) La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé. C’È POSTA PER TE: STEFANO DE MARTINO OSPITE D’ONORE DI MARIA DE FILIPPI Sabato 17 gennaio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento di Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su De Laurentiis Armani Argomenti discussi: Il Corsera: ospiti di Silvana Armani, nipote dello stilista che ha presentato a Parigi la sfilata Haute Couture della maison milanese.; De Laurentiis si consola come ospite d’onore alla sfilata Armani a Parigi. De Laurentiis si consola come ospite d’onore alla sfilata Armani a ParigiDe Laurentiis e signora ospiti d'onore alla sfilata Armani a Parigi. Dal 2021 la linea sportiva del marchio Armani è sponsor del Napoli. ilnapolista.it Conte diretta, si decide il futuro al Napoli: in corso l'incontro con De LaurentiisE ora? Nessun esito definitivo, le parti hanno preso tempo per riflettere ancora, continua il dialogo fra la società e Conte. Di certo c'è che il Napoli sta facendo di tutto per tenere il tecnico. corrieredellosport.it Ribaltone in casa Bari! Al termine di una lunga giornata di confronti, in tarda serata è arrivata la decisone del presidente Luigi De Laurentiis. Via il ds Magalini e il tecnico Vivarini. Torna al suo posto Longo, ancora sotto contratto, che domani, lunedì 19 genn - facebook.com facebook

