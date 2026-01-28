Ddl stupro | dalla Cgil Chieti forte preoccupazione per la scelta di cancellare il riferimento esplicito al consenso

La Cgil di Chieti si mostra molto preoccupata per le ultime modifiche al disegno di legge sul reato di violenza sessuale. La questione più critica riguarda la cancellazione del riferimento esplicito al “consenso”, che potrebbe indebolire la protezione delle vittime. La leader locale della Cgil sottolinea come questa scelta rischi di rendere più difficile per le donne ottenere giustizia. La questione ora passa al Senato, dove si aspettano ulteriori reazioni e possibili cambiamenti.

Le perplessità per l'evoluzione del disegno di legge sul reato di violenza sessuale, Primiterra: "Servono diritti, prevenzione e tutele reali per le donne" La Cgil Chieti esprime forte preoccupazione per l'evoluzione del disegno di legge sul reato di violenza sessuale, già approvato alla Camera e ora modificato al Senato. Come spiega Daniela Primiterra, segretaria generale Cgil Chieti con delega alle pari opportunità, a destare particolare allarme è la scelta di cancellare dalla nuova proposta il riferimento esplicito al concetto di "consenso", dopo un accordo politico pubblico tra le forze di maggioranza e opposizione e un voto unanime alla Camera.

Il nuovo disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per i reati di stupro, eliminando il riferimento al consenso.

Il disegno di legge sulla violenza sessuale, proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno, ha subito una significativa riformulazione rispetto alla versione approvata dalla Camera.

