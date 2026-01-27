Sanità | M5S ' in piazza con cargiver da governo solo propaganda'

La protesta dei caregiver italiani in piazza evidenzia la richiesta di diritti e risorse adeguate. Il Movimento 5 Stelle sostiene questa iniziativa, chiedendo un impegno concreto del governo, lontano dalla semplice propaganda. La manifestazione rappresenta un passo importante per il riconoscimento delle esigenze di chi si prende cura di persone fragili, sottolineando l’importanza di una legge nazionale efficace.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Oggi siamo in piazza al fianco dei caregiver italiani, che chiedono diritti veri, risorse, una legge nazionale che li riconosca in tutto e per tutto. Proprio come loro, siamo stufi degli annunci trionfalistici del governo su questo tema, perché fare propaganda sulla pelle di chi soffre è semplicemente vergognoso". Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella, Carmen Di Lauro, Carmela Auriemma e Andrea Quartini, presenti in piazza Santi Apostoli per il presidio dei caregiver familiari italiani. "La ministra Locatelli ha parlato di una misura attesa da 10 anni, ma va detto che è attesa da 7 milioni di caregiver reali e che a causa del cinismo del governo Meloni si tradurrà in una mancetta per l'1% di loro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'emergenza negli ospedali richiede azioni concrete e tempestive, non caricature politiche.

