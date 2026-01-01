Capodanno a Scandicci oltre seimila persone per Daniele Silvestri FOTO

Da firenzetoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piazza gremita e una lunga notte di musica hanno salutato l’arrivo del 2026 a Scandicci. Oltre seimila persone hanno riempito piazzale della Resistenza per il concerto di Daniele Silvestri, protagonista dell’evento di Capodanno organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Beat. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

