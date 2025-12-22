Concerto di Capodanno | a Cinquefrondi in piazza con Daniele Silvestri

Il concerto di Capodanno a Cinquefrondi si terrà il 29 dicembre in Piazza della Repubblica, con l’esibizione di Daniele Silvestri. L’evento, promosso dalla Città Metropolitana, inizierà alle 21:30 e rappresenta un’occasione per trascorrere una serata in compagnia e salutare l’anno appena trascorso.

