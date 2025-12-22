Concerto di Capodanno | a Cinquefrondi in piazza con Daniele Silvestri
Il concerto di Capodanno a Cinquefrondi si terrà il 29 dicembre in Piazza della Repubblica, con l’esibizione di Daniele Silvestri. L’evento, promosso dalla Città Metropolitana, inizierà alle 21:30 e rappresenta un’occasione per trascorrere una serata in compagnia e salutare l’anno appena trascorso.
Sarà Daniele Silvestri a salutare il 2025 e accogliere il 2006 di Cinquefrondi. Il concerto di capodanno, organizzato dalla Città Metropolitana, si terrà il 29 dicembre, a partire dalle 21,30, in Piazza della Repubblica. Un evento gratuito, inserito nel programma che l’Ente ha predisposto per le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
A Cinquefrondi anticipo di capodanno con Daniele Silvestri; La musica e l'energia di Daniele Silvestri per salutare l'anno a Cinquefrondi - Calabria Reportage; Il Comune di Cinquefrondi chiude il 2025 con due prestigiosi eventi musicali di rilevanza nazionale: Daniele Silvestri e Marvin & Prezioso.
