Alex Wyse | Il divorzio dei miei genitori quando avevo tre anni mi ha fatto crescere in fretta Ho fatto il pizza boy e il barista poi la musica mi ha salvato
Nel suo nuovo singolo Notte stupida il cantante di Amici, arrivato secondo alle Nuove Proposte di Sanremo, decide di scavare (davvero) dentro sé stesso. Così come fa in questa intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
NEW SINGLE / NEW VIDEO ALEX WYSE - NOTTE STUPIDA E' bellissimo il nuovo singolo di ALEX WYSE: NOTTE STUPIDA. Il brano è un struggente racconto della parte più fragile ed autentica dell'artistica affrontata in modo introspettivo e viscerale. “Notte St - facebook.com Vai su Facebook
#AlexWyse pubblica il singolo “Notte stupida” per Artist First. Un brano che segna l’inizio di una fase più intima del suo percorso, prodotto dal duo LEORE e presentato in anteprima all’Unipol Forum di Milano durante l’apertura del concerto di Alfa. - X Vai su X
Alex Wyse: «Il divorzio dei miei genitori quando avevo tre anni mi ha fatto crescere in fretta. Ho fatto il pizza boy e il barista, poi la musica mi ha salvato» - Nel suo nuovo singolo Notte stupida il cantante di Amici, arrivato secondo alle Nuove Proposte di Sanremo, decide di scavare (davvero) dentro sé stesso. Come scrive vanityfair.it