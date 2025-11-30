La rinascita di King Toretto fuori dal ring | Rozzano riabbraccia Daniele Scardina

Rozzano, 30 novembre 2025 - C’era davvero tanta gente, tutta Rozzano: quella che tifava per Daniele Scardina sul ring, quella che gli è rimasta accanto nei suoi oltre due anni di dolore e cure e quella che oggi crede nel suo nuovo grande progetto. La sua palestra, fucina di futuri campioni. Una serata carica di emozioni, così intense da offuscare quasi l’evento sportivo in sé, comunque straordinario. Nel momento più toccante, quando l’emozione era a mille, il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti ha scelto di consegnargli pubblicamente le chiavi della città. Un gesto simbolico e potentissimo, che sancisce come da ieri King Toretto, Daniele Scardina, è parte fondamentale e integrante di una comunità che ha sempre amato — e da cui è sempre stato amato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

