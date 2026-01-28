Dalle tensioni all’accordo Ecco come Trump ha chiuso il caso Minneapolis

Dopo giorni di tensioni, la situazione a Minneapolis sembra aver preso una piega diversa. Donald Trump ha parlato con il sindaco Jacob Frey e con il governatore Tim Walz, cercando un accordo. Le conversazioni telefoniche sono state amichevoli e sembrano aver contribuito a calmare gli animi. Per ora, la città respira un’aria meno tesa rispetto a qualche giorno fa.

Che cosa sta succedendo a Minneapolis? Negli scorsi giorni, Donald Trump ha avuto delle conversazioni telefoniche amichevoli sia con il sindaco della città, Jacob Frey, che con il governatore del Minnesota, Tim Walz. In particolare, dopo settimane di tensione, il presidente americano ha raggiunto un compromesso con quest'ultimo, inviando nel suo Stato Tom Homan: l'attuale responsabile delle frontiere statunitensi che guiderà adesso le operazioni anti-immigrazione in loco. Al contempo, Trump ha deciso di far ritirare da Minneapolis il comandante dell'Ice, Greg Bovino. Ed è qui il cuore del compromesso: il presidente americano ha ottenuto che le autorità locali del Minnesota e, in particolare, di Minneapolis, cooperino con le forze federali: il che segnerà la conclusione della "giurisdizione santuario" che era finora stata in vigore in quest'area.

