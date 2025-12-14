Malore per Valentina Piscopo dopo il caso Grande Fratello | dalle tensioni con D’Alterio al ricovero

Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico D’Alterio, è stata ricoverata per accertamenti dopo aver accusato un malore. La vicenda si lega alle tensioni vissute con D’Alterio e all’attuale partecipazione al Grande Fratello del gieffino. Ecco cosa è successo e cosa si sa sulle sue condizioni.

Ricoverata per accertamenti: cosa è successo all’ex compagna del gieffino. Momenti di paura per Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico D’Alterio, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello. La donna ha accusato un malore improvviso ed è stata ricoverata brevemente in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti e tenuta sotto osservazione. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, dopo i controlli medici e le terapie ritenute necessarie, Valentina è stata dimessa e ha potuto fare ritorno a casa, dove ora si sta riprendendo. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma l’episodio arriva al termine di mesi emotivamente molto complessi. Notizieaudaci.it

Malore e accertamenti medici per Valentina la compagna di Domenico al Grande Fratello - Grande Fratello, malore per Valentina Piscopo: paura per l’ex compagna di Domenico D’Alterio Momenti di apprensione per Valentina Piscopo, compagna ... tuttosulgossip.it