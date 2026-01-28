Il Palermo si muove con decisione per portare Matteo Tramoni in Sicilia. Il club rosanero ha intensificato le pressioni sull’attaccante, su richiesta di ‘Super Pippo’ Inzaghi. La trattativa si fa calda, con l’obiettivo di chiudere l’affare nelle prossime settimane.

Pista caldissima: il club siciliano, su precisa richiesta di ‘Super Pippo’ Inzaghi, fa sul serio per l’attaccante Il Palermo insiste e intensifica il pressing nei confronti di Matteo Tramoni, obiettivo dichiarato ormai da diverse settimane del club rosanero in questa finestra invernale del mercato. Dalla Serie A alla cadetteria: scatto Palermo per il gioiello nerazzurro (AnsaFoto) – Calciomercato.it La dirigenza rosanero e Pippo Inzaghi hanno individuato nel fantasista in forza al Pisa il rinforzo ideale per completare l’attacco a disposizione del tecnico piacentino e stanno stringendo i tempi per trovare un accordo con il Pisa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dalla Serie A alla cadetteria: scatto Palermo per il gioiello nerazzurro | CM

Approfondimenti su Palermo Tramoni

Il Monza punta al mercato invernale con ambizioni di crescita, seguendo le strategie delle grandi squadre come la Juventus.

La Juventus sta valutando un nuovo centrocampista per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Palermo Tramoni

Argomenti discussi: Dalla Serie C alla Serie A: la crescita di Vittoria Musumeci, dal Catania FC al Napoli Women; Mbakogu alla Sanremese: gli ex Serie A passati dai dilettanti; Calcio: I risultati delle formazioni saluzzesi nel weekend - Dalla Serie D alla Terza categoria; I risultati e le classifiche dalla Serie D alla Terza categoria.

Addio alla Juve, riparte dalla Serie B: dal legame con Giuntoli alla nuova avventuraUn noto club attualmente in Serie cadetta ha comunicato l'esonero del direttore sportivo proponendo un contratto al capo scout bianconero ... tuttosport.com

Nuovo pallone bianco dalla prossima giornata di serie AAnticipata la prevista sostituzione. Quello vecchio, di colore arancione, era di difficile visione per i daltonici sul verde del terreno di gioco ... corriere.it

Primi punti in Serie B Interregionale (anche) per RICCARDO PALOZZO Dopo Federico Mazzilli a Civitanova, anche il classe 2010 (sì, avete letto bene: non è un refuso) ha mosso la retina in cadetteria nel successo su Termoli. Ben 5 i punti per Riccardo, che - facebook.com facebook