Lo stabile da svuotare gli inquilini che resistono il timore della speculazione La storia del palazzo di via Val Seriana
Questo articolo della sezione Dossier viene offerto senza paywall a tutti: buona letturaQui il link per abbonarsi a DossierC'è un palazzo, a Roma, che negli anni ha visto lentamente perdere la quasi totalità dei suoi abitanti. Trentacinque unità abitative su due scale, che a fine novembre 2025. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuovo cantiere, nuova sfida Oggi vi portiamo nel cuore della prima fase dei lavori: lo svuotamento e la demolizione del vecchio stabile immerso nella campagna. ? Un passaggio fondamentale che apre la strada alla rinascita dell’area. Tecnica, precisione - facebook.com Vai su Facebook