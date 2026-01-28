fontana di trevi dal 2 febbraio ticket di 2 euro per i turisti

Da lunedì 2 febbraio, i turisti che vogliono visitare la Fontana di Trevi dovranno pagare un biglietto di 2 euro. Lo ha annunciato il Campidoglio, che ha deciso di introdurre questa misura dopo aver già applicato il ticket al Pantheon. La novità riguarda tutte le persone che si fermano a guardare la fontana, non solo i visitatori in visita guidata. La misura mira a regolare il flusso di turisti e a coprire i costi di gestione. Chi vorrà vedere la fontana dovrà prenotare il biglietto

Dopo il Pantheon, arriva il ticket anche per Fontana di Trevi: da lunedì 2 febbraio, annuncia il Campidoglio, «entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 euro (tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese), di accedere al perimetro interno del monumento». La novità non riguarderà i romani: i residenti nella capitale e nella Città Metropolitana «potranno accedere gratuitamente con presentazione del documento di identità». Nel dettaglio: i turisti e non residenti dovranno pagare 2 euro per il ticket «lunedì e venerdì dalle 11. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

