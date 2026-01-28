Dal 2 febbraio lanciare una monetina nella Fontana di Trevi ti costerà due euro Accesso a pagamento al monumento ma solo per alcuni

Dal 2 febbraio, chi vorrà lanciare una monetina nella Fontana di Trevi dovrà pagare due euro. La decisione è stata presa dopo settimane di discussioni sulla gestione dei biglietti e delle entrate. Ora l’accesso al monumento sarà a pagamento, ma solo per alcuni visitatori. La misura mira a regolare i flussi e a raccogliere fondi per la manutenzione del sito.

Alla fine, dopo incertezze sulla gestione dei ticket c'è una data certa: dal 2 febbraio visitare la Fontana di Trevi costerà due euro. Assoturismo stima un indotto di 6,5 milioni di euro l'anno. Ma critica l'iniziativa: «Un approccio provinciale, che mercifica anche l'immercificabile. Il valore economico applicato a tutto senza più valori ed eticità. Almeno se i soldi venissero impiegati per il settore del turismo e decisi con le categorie potremmo anche abbozzare ma in questo modo è un bancomat da utilizzare a piacere». Per chi vale il biglietto a due euro alla Fontana di Trevi. «Come annunciato lo scorso 19 dicembre, a partire dal prossimo 2 febbraio entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 euro (tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese), di accedere al perimetro interno del monumento»", spiegano dal Campidoglio.

