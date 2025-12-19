Fontana di Trevi a pagamento Gualtieri | Due euro dal 1° febbraio gratis per i residenti

Quella che sembrava solo un'ipotesi come ribadivano e rimarcavano dal Campidoglio solo alcuni giorni fa, sembra invece essersi concretizzata: la Fontana di Trevi sarà a pagamento da prossimo 1° febbraio. E l'annuncio arriva proprio per voce del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con la specifica che i turisti pagheranno un biglietto d'ingresso di due euro.

