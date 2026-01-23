Fontana di Trevi a pagamento | ecco come funzionerà il nuovo accesso al monumento

A partire dal primo febbraio, l'accesso alla Fontana di Trevi sarà regolamentato tramite un biglietto di ingresso di due euro. La nuova modalità mira a gestire meglio il flusso di visitatori, escludendo residenti di Roma e dell’area metropolitana, persone con disabilità, accompagnatori e bambini fino a cinque anni. Questa modifica si inserisce in un percorso di tutela e valorizzazione del monumento, senza alterarne la sua fruizione pubblica.

Le nuove modalità scatteranno a partire dal primo febbraio. Previsto un ticket di due euro. Tutti i dettagli sulla riorganizzazione degli ingressi Ci siamo quasi: dal primo febbraio cambiano le modalità di accesso alla Fontana di Trevi. Sarà necessario pagare un ticket da due euro, da cui saranno esclusi i residenti di Roma e dell’area metropolitana, oltre ai portatori di handicap e loro accompagnatori e i bambini dai 0 ai cinque anni. Dall’analisi dei dati del 2025 è emerso un numero di visitatori medio giornaliero di 30mila, con picchi di 70mila. Ipotizzando un tempo di emissione del biglietto di 30’’ (secondi) e 10 postazioni, il numero di biglietti potenzialmente emessi in una giornata di 11 ore è di 13.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Fontana di Trevi, dal 1 febbraio due euro per ammirare la meraviglia. Ma solo per i turisti. Funzionerà?

La Fontana di Trevi sta per diventare a pagamentoLa Fontana di Trevi potrebbe presto diventare a pagamento, con un biglietto d'ingresso richiesto ai visitatori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Fontana di Trevi a pagamento: Roma entra nell’era anti-overtourism; The Beauty: il cast alla Fontana di Trevi; Fontana di Trevi, via agli ultimi lavori: arrivano biglietti e steward; I Sotterranei di Fontana di Trevi.

Il biglietto per fontana di Trevi. L'annuncio ufficiale, ma solo per i turistiGualtieri annuncia il ticket di 2 euro da pagare dal primo febbraio, mentre per i romani gratis musei e siti capitolini ... rainews.it

Fontana di Trevi a pagamento: Roma entra nell’era anti-overtourismDall'1 febbraio 2026 la Fontana di Trevi diventa a pagamento: i turisti dovranno acquistare un ticket da due euro ... missionline.it

Roma, la Fontana di Trevi si illumina con il videomapping di 'The Beauty' - facebook.com facebook

Calore e colore #Roma Fontana di Trevi x.com