La Yogurteria Yoghi e ‘I love Yogurt’ chiudono a pochi giorni di distanza. La prima, dopo anni di attività, ha deciso di abbassare le saracinesche. Anche la seconda, in via Sacconi, ha smesso di lavorare, lasciando il negozio vuoto dopo oltre 30 anni. La strada cambia volto, mentre i titolari affrontano un’altra stagione di incertezze.

La Yogurteria Yoghi non è l’unica ad aver chiuso i battenti in questo inizio d’anno. Anche ‘I love Yogurt, l’altra attività in via Sacconi, dopo circa 32 anni, ha abbassato la serranda. La Yogurteria aperta da Irma e Paolo agli inizi degli anni Novanta era uno dei pochi locali a restare aperto fino a tarda sera, soprattutto nei mesi estivi, rappresentando spesso l’ultima occasione di ristoro prima di rientrare a casa. Un anno fa, però, c’è stata l’improvvisa scomparsa di Irma, titolare e anima dell’attività. Da allora Paolo ha continuato a portare avanti il lavoro con dedizione, ma raggiunta l’età pensionabile, ha deciso di chiudere definitivamente ed è stata messa in vendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dagli stop alle aperture. Il centro a due velocità

