Quartiere centro storico | No alle auto in piazza meglio una ztl ampliata Più aperture la domenica

È quasi un manifesto programmatico quello espresso dal quartiere Centro Storico che, in una nota espressa dal suo coordinatore Roberto Angelini, boccia la proposta della Lega di riportare le auto in pienissimo centro e riapre il dibattito sul cuore della città. "Abbiamo atteso che l’istinto delle reazioni immediate, lasciasse il posto a valutazioni ponderate e lungimiranti – scrive Angelini –. Serve un percorso ragionato". Un percorso che non può prescindere dalle idee e dallo sguardo di chi il centro lo vive da sempre: i suoi abitanti, ma che "ha anche bisogno di persone con competenze, esperienza, e soprattutto tanto amore per la nostra città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quartiere centro storico: "No alle auto in piazza, meglio una ztl ampliata. Più aperture la domenica"

