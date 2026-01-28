Da Ravanusa a Niscemi il procuratore Vella | Fatti diversi ma carico emozionale identico

Il procuratore di Gela, Salvatore Vella, ha visitato ieri la zona rossa di Niscemi, dove si sono verificati due eventi diversi. Anche se i fatti sono distinti, Vella sottolinea che le emozioni e le preoccupazioni sono simili. Ha fatto un sopralluogo per coordinare le forze dell’ordine e verificare di persona la situazione. La sua presenza si inserisce in un momento di tensione tra le comunità locali e le autorità, che cercano di gestire le conseguenze di quanto accaduto.

Fatti diversi, ma emozioni e preoccupazioni quasi identiche. Il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, ieri, ha fatto un sopralluogo mirato, anche per coordinare le forze dell'ordine, nella zona rossa di Niscemi. E la sua mente, per come conferma ad AgrigentoNotizie, è corsa subito all'11 dicembre del 2021 quando, lui era procuratore aggiunto di Agrigento, il centro di Ravanusa venne devastato da una esplosione di gas: ci furono 9 morti, un centinaio di sfollati e diverse palazzine crollate.

