Da Niscemi al quadro nazionale delle frane | il contributo di Ispra tra dati e mappe

Una grande frana ha colpito Niscemi in Sicilia lo scorso 25 gennaio. La terra si è mosso lungo un fronte di 4 chilometri, portando a un abbassamento di decine di metri nel terreno vicino al quartiere Sante Croci. La strada provinciale SP10 è stata coinvolta e alcune zone del centro abitato sono a rischio. Ispra sta monitorando la situazione con dati e mappe, cercando di capire come intervenire. La popolazione si trova nel mezzo di questa emergenza.

Con un fronte lungo 4 chilometri e un abbassamento del terreno di decine di metri lungo la corona, la frana di scivolamento che ha colpito Niscemi in Sicilia lo scorso 25 gennaio, sta interessando il centro abitato in prossimità del quartiere Sante Croci e la strada provinciale SP10. L'abitato di Niscemi sorge su un pianoro delimitato, in prossimità e a margine dell'abitato, da una scarpata. I terreni affioranti sono costituiti da sabbie con livelli di arenaria, poggianti su argille. La zona di Sante Croci è già stata colpita il 12 ottobre 1997 da una frana di vaste proporzioni. Il comune di Niscemi è storicamente interessato da dissesti franosi, così come riportato dall'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), che contiene ad oggi oltre 684. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Approfondimenti su Niscemi Frana

La frana di Niscemi, che ha colpito il quartiere Sante Croci lo scorso 25 gennaio, continua a preoccupare.

