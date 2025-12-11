Dati Ispra | Napoli verso la media nazionale

Il Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani 2025 sottolinea il ruolo di Napoli nel miglioramento della raccolta differenziata nel Mezzogiorno. L'ente ASIA Napoli evidenzia come la città abbia contribuito a ridurre il divario storico con il resto dell’Italia, confermando un trend positivo e un progresso significativo nel settore dei rifiuti urbani.

In occasione della presentazione del Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani 2025, ASIA Napoli evidenzia il contributo determinante della città nel percorso di crescita della raccolta differenziata nel Mezzogiorno, confermando un trend positivo che ha ridotto significativamente il divario storico con il resto del Paese. Secondo i dati ISPRA, nel 2024 il Sud raggiunge il 60,2% di raccolta differenziata, mostrando una crescita rilevante e continua. In questo contesto, Napoli svolge un ruolo decisivo: dal 2022 al 2025 la città registra un incremento di circa 7 punti percentuali, contribuendo in modo sostanziale alla riduzione del gap tra Sud e Centro.