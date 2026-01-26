Sette film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana 26 gennaio - 1 febbraio

Ecco una selezione di sette film e tre serie TV disponibili su Prime Video questa settimana (26 gennaio - 1 febbraio). Con gennaio che volge al termine e le giornate fredde, può essere utile conoscere le proposte più interessanti per la vostra visione. In questa guida troverete titoli recenti e alcune opzioni in scadenza, per aiutarvi a scegliere cosa guardare con calma e attenzione.

«I sette quadranti di Agatha Christie», differenze tra libro e la nuova serie Netflix: cast e tramaI sette quadranti di Agatha Christie: le differenze tra libro e adattamento, la trama, il cast e le curiosità sulla miniserie. donnamoderna.com

Il cavaliere dei Sette Regni: la serie TV spin-off de Il Trono di Spade già rinnovata per tre stagioni?Articoli correlati:Il Cavaliere dei Sette Regni si mostra nel primo teaser trailer, è uno spin-off de Il Trono di Spade Nonostante la prima stagione debba ancora andare in onda, Il cavaliere dei Sette ... it.ign.com

Ho pianto cinque, sei, sette volte durante la proiezione", ha raccontato Channing Tatum dopo aver visto Josephine per la prima volta al Sundance 2026. L’attore, visibilmente colpito dal film, si è lasciato andare a una confessione che non è passata inosservat - facebook.com facebook

Robert 31 per salvarsi dall’ultimo dell’anno al Cinema Arlecchino, dal 31/1 al 5/1, propone sette film per celebrare una carriera straordinaria, fatta di 46 titoli da attore e nove da regista. cinetecamilano.it #MilanoCinema #MilanoCultura #Milano x.com