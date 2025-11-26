La serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio della dizi turca il cui titolo originale è Bamba?ka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 1° al 5 dicembre. Anticipazioni settimanali Another Love: il segreto di Kenan. Leyla vede il video nel quale Dogan confessa tutto a Kenan e decide di indagare su quest’ultimo. Proprio grazie a quel video, che è stato consegnato al giornalista da un corriere, Kenan ha potuto scoprire della sua strana malattia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Another Love, anticipazioni dal 1 al 5 dicembre della serie tv turca Mediaset Infinity