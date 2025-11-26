Another Love anticipazioni dal 1 al 5 dicembre della serie tv turca Mediaset Infinity
La serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio della dizi turca il cui titolo originale è Bamba?ka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 1° al 5 dicembre. Anticipazioni settimanali Another Love: il segreto di Kenan. Leyla vede il video nel quale Dogan confessa tutto a Kenan e decide di indagare su quest’ultimo. Proprio grazie a quel video, che è stato consegnato al giornalista da un corriere, Kenan ha potuto scoprire della sua strana malattia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondisci con queste news
ANTICIPAZIONE Kdrama # Another Love But You Titolo Nativo : ? Data di rilascio : Canale Originale : Canale per l'Italia : Giorni di uscita : Nr episodi : Genere : Romantico Regia di Sceneggiatura di Pianificazione Prodotto da Periodo delle ripre - facebook.com Vai su Facebook
Another Love, anticipazioni dal 24 al 28 novembre della serie tv turca Mediaset Infinity - Cosa accadrà nelle puntate Another Love, disponibili dal 24 al 28 novembre su Mediaset Infinity? superguidatv.it scrive