La polizia di Catania ha smantellato una rete criminale internazionale che pirata contenuti audiovisivi. L’operazione ‘Switch Off’ ha portato all’arresto di diversi membri di un’organizzazione attiva in più Paesi, specializzata nello streaming illegale. È stata una delle più grandi azioni contro il cybercrime portate avanti negli ultimi mesi.

Smantellata una rete criminale internazionale di pirateria audiovisiva. La Polizia di Stato ha portato a termine una vasta operazione di contrasto al cybercrime, denominata "Switch Off", che ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale transnazionale specializzata nella diffusione illegale di contenuti audiovisivi in streaming. L'attività investigativa è stata coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania e ha coinvolto diversi Paesi europei, confermando la dimensione internazionale del sodalizio criminale. Perquisizioni e sequestri in Italia e all'estero.

© Dayitalianews.com - ‘Switch Off’: parte da Catania maxi operazione internazionale della polizia contro il cybercrime

La Polizia di Catania ha condotto una vasta operazione contro i fuochi d'artificio illegali in Corso Indipendenza, in preparazione alle festività natalizie.

Nella giornata di oggi, a Catania, è stata avviata l'Operazione "Safe Zone", un maxi blitz della Polizia nel quartiere di San Berillo Vecchio.

