Cultura | dal 2 febbraio nuove modalita’ accesso a Fontana Trevi biglietto a 2 euro per turisti

Da febbraio, visitare la Fontana di Trevi costerà 2 euro. Le nuove regole entrano in vigore il 2 febbraio e prevedono un biglietto a pagamento per tutti i turisti e i non residenti. La decisione mira a regolare l’afflusso e a migliorare la gestione della zona.

Cambiano le modalità di fruizione della Fontana di Trevi, a Roma. A partire dal prossimo 2 febbraio, entrerà in vigore un biglietto di ingresso a pagamento, destinato sia ai turisti che ai non residenti. Questo ticket, al costo di 2 euro, sarà valido anche per la prima domenica del mese e consentirà l'accesso al perimetro interno del monumento nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 22, mentre nei restanti giorni della settimana dalle 9 alle 22. In via eccezionale, il lunedì 2 febbraio, giorno di apertura, l'orario sarà esteso dalle 9 alle 22. Questa trasformazione, annunciata lo scorso 19 dicembre, è il risultato di un periodo di sperimentazione durato un anno, dal dicembre 2024 al dicembre 2025.

