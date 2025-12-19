Fontana di Trevi dal 1 febbraio due euro per ammirare la meraviglia Ma solo per i turisti Funzionerà?

La notizia era nell’aria da giorni, da oggi è ufficiale. Ancora presto per dire se creerà contraccolpi o polemiche tra i romani. Dal 1 febbraio 2026 l’accesso a Fontana di Trevi, insieme ad altri cinque siti culturali di Roma, sarà a pagamento con un ticket di 2 euro. Ma, particolare non secondario, soltanto per i turisti. Per i residenti della Città Metropolitana, basterà esibire la residenza, un documento. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri nel corso di una conferenza stampa nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Al netto dei costi di gestione dall’operazione le casse comunali dovrebbero ricavare circa 6,5 milioni di euro l’anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

