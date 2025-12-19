Fontana di Trevi dal 1 febbraio due euro per ammirare la meraviglia Ma solo per i turisti Funzionerà?

La notizia era nell'aria da giorni, da oggi è ufficiale. Ancora presto per dire se creerà contraccolpi o polemiche tra i romani. Dal 1 febbraio 2026 l'accesso a Fontana di Trevi, insieme ad altri cinque siti culturali di Roma, sarà a pagamento con un ticket di 2 euro. Ma, particolare non secondario, soltanto per i turisti. Per i residenti della Città Metropolitana, basterà esibire la residenza, un documento. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri nel corso di una conferenza stampa nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Al netto dei costi di gestione dall'operazione le casse comunali dovrebbero ricavare circa 6,5 milioni di euro l'anno.

Roma, Fontana di Trevi a pagamento per i turisti: dal primo febbraio biglietto di 2 euro per visitarla - L’accesso alla piazza continuerà a essere gratuito per gli abitanti di Roma e provincia. quotidiano.net

Sindaco di Roma Gualtieri: "Dal 1 febbraio a Fontana di Trevi ticket di 2 euro per turisti" - "Totalmente gratuiti tutti i musei e siti monumentali di Roma Capitale i residenti di Roma e della città metropolitana dal primo febbraio", ha precisato il sindaco ... msn.com

Fontana di Trevi a pagamento dal primo febbraio 2026. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa alla sala Esedra. «Sarà istituto un biglietto» a pagamento per i turisti «per sei siti monumentali e museali che finora erano - facebook.com facebook

Roma, Gualtieri: “Dal 1 febbraio Fontana di Trevi e altri 5 siti a pagamento per turisti” x.com

