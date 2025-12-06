Woolrich 139 trasferimenti a Torino È scontro tra sindacati e BasicNet

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L’inizio di un incubo". Così i sindacati descrivono l’annuncio di BasicNet – gruppo torinese della famiglia Boglione e proprietario del marchio Woolrich Europe – di trasferire a Torino i 139 dipendenti dei siti di Milano e di Bologna. Scelta che ha scatenato le reazioni di istituzioni e sindacati, sul piede di guerra con la proprietà: "Al momento non c’è nessun dialogo, ma solo la richiesta di ritiro della procedura che hanno avviato", come ribadisce Roberto Brambilla della Filcams Cgil. "Cercano di mascherare un licenziamento collettivo con un trasferimento di massa" accusa la sindacalista Laura Chiarini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

woolrich 139 trasferimenti a torino 200 scontro tra sindacati e basicnet

© Ilgiorno.it - Woolrich, 139 trasferimenti a Torino. È scontro tra sindacati e BasicNet

Altre letture consigliate

woolrich 139 trasferimenti torinoWoolrich, 139 trasferimenti a Torino. È scontro tra sindacati e BasicNet - Proteste all’orizzonte, mentre l’azienda promette che tutelerà "chi non sarà in grado di spostarsi a Torino". Segnala ilgiorno.it

woolrich 139 trasferimenti torinoWoolrich annuncia piano trasferimenti, a rischio 139 tra Bologna e Milano - Woolrich, storico marchio dell'abbigliamento invernale acquisito a novembre dalla torinese BasicNet, ha annunciato un piano di trasferimenti verso la sede di Torino per gli impiegati di Bologna e Mila ... Come scrive ansa.it

woolrich 139 trasferimenti torinoWoolrich chiude due sedi, a rischio 139 posti di lavoro. Doccia fredda per i dipendenti di Milano e Bologna, "entro marzo tutti a Torino" - Lo storico marchio di abbigliamento Woolrich è stato rilevato nelle scorse settimane da BasicNet, il gruppo torinese che comprende i marchi Kappa, Robe di Kappa, K- affaritaliani.it scrive

woolrich 139 trasferimenti torino140 dipendenti marchio Woolrich verso Torino. Sindacati: "Trasferimento forzato" - Se non lo faranno saranno considerati dimissionari e non avranno diritto alla disoccupazione. Lo riporta rainews.it

woolrich 139 trasferimenti torinoBasicNet sposta Woolrich Europe a Torino e parla di rilancio, ma resta l’incognita per i lavoratori - Il gruppo torinese assicura continuità occupazionale, ma ammette che non tutti i dipendenti potrebbero essere disposti a trasferir ... Secondo giornalelavoce.it

woolrich 139 trasferimenti torinoWoolrich chiude le sedi (non i negozi) di Bologna e Milano, a rischio 139 lavoratori. L'azienda: «Vi dovete trasferire a Torino» - La società rilevata dalla torinese BasicNet chiude la sede nel capoluogo emiliano dove sono impiegati 109 lavoratori e quella di Milano con 30 dipendenti: «Gravi difficoltà finanziarie» ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Woolrich 139 Trasferimenti Torino