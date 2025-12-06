Woolrich 139 trasferimenti a Torino È scontro tra sindacati e BasicNet

"L’inizio di un incubo". Così i sindacati descrivono l’annuncio di BasicNet – gruppo torinese della famiglia Boglione e proprietario del marchio Woolrich Europe – di trasferire a Torino i 139 dipendenti dei siti di Milano e di Bologna. Scelta che ha scatenato le reazioni di istituzioni e sindacati, sul piede di guerra con la proprietà: "Al momento non c’è nessun dialogo, ma solo la richiesta di ritiro della procedura che hanno avviato", come ribadisce Roberto Brambilla della Filcams Cgil. "Cercano di mascherare un licenziamento collettivo con un trasferimento di massa" accusa la sindacalista Laura Chiarini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Woolrich, 139 trasferimenti a Torino. È scontro tra sindacati e BasicNet

