Crisi Woolrich | Trasferimenti unilaterali inaccettabili rischio licenziamenti mascherati
La crisi Woolrich mette in allarme i lavoratori bolognesi, con trasferimenti unilaterali considerati inaccettabili e il rischio di licenziamenti mascherati. La situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità occupazionale e sul futuro delle maestranze locali, mentre si prospettano cambiamenti che potrebbero avere ripercussioni significative sull’occupazione e sulla comunità. La tensione cresce mentre si cercano soluzioni per tutelare i diritti dei dipendenti e preservare il cuore produttivo dell’azienda.
Ancora nuvole nere si allungano sul futuro dei dipendenti bolognesi del gruppo Woolrich, dopo che la storia azienda della moda nelle scorse settimane aveva annunciato la volontà di trasferire i 109 dipendenti che lavorano sul territorio in altre sedi.Nemmeno il vertice in Regione tra i sindacati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Regione e città metropolitana al fianco die lavoratori: "Ben 109 dipendenti bolognesi coinvolti.
