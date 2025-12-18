Crisi Woolrich | Trasferimenti unilaterali inaccettabili rischio licenziamenti mascherati

La crisi Woolrich mette in allarme i lavoratori bolognesi, con trasferimenti unilaterali considerati inaccettabili e il rischio di licenziamenti mascherati. La situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità occupazionale e sul futuro delle maestranze locali, mentre si prospettano cambiamenti che potrebbero avere ripercussioni significative sull’occupazione e sulla comunità. La tensione cresce mentre si cercano soluzioni per tutelare i diritti dei dipendenti e preservare il cuore produttivo dell’azienda.

BasicNet acquista Woolrich, sindacati verso mobilitazione contro il trasferimento a Torino - Leggi su Sky TG24 l'articolo BasicNet acquista Woolrich, sindacati verso mobilitazione contro il trasferimento a Torino ... tg24.sky.it

Woolrich in crisi: centinaia di posti a rischio in Italia - Il marchio dell'abbigliamento Woolrich sta attraversando una fase di importante crisi finanziaria. notizie.it

Oggi si fermano i lavoratori del pubblico e del privato per la mobilitazione proclamata dalla Cgil. “Tante crisi anche qui, dalla Woolrich all’ex Marelli” - facebook.com facebook

Woolrich in crisi, la lettera dei lavoratori: "L'azienda in piedi grazie a noi, vogliamo rispetto" x.com

