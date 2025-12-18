Crisi Woolrich | Trasferimenti unilaterali inaccettabili rischio licenziamenti mascherati

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi Woolrich mette in allarme i lavoratori bolognesi, con trasferimenti unilaterali considerati inaccettabili e il rischio di licenziamenti mascherati. La situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità occupazionale e sul futuro delle maestranze locali, mentre si prospettano cambiamenti che potrebbero avere ripercussioni significative sull’occupazione e sulla comunità. La tensione cresce mentre si cercano soluzioni per tutelare i diritti dei dipendenti e preservare il cuore produttivo dell’azienda.

Immagine generica

Ancora nuvole nere si allungano sul futuro dei dipendenti bolognesi del gruppo Woolrich, dopo che la storia azienda della moda nelle scorse settimane aveva annunciato la volontà di trasferire i 109 dipendenti che lavorano sul territorio in altre sedi.Nemmeno il vertice in Regione tra i sindacati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Woolrich, piano di trasferimenti: "In 139 andranno a Torino"

Leggi anche: Woolrich, 139 trasferimenti a Torino. È scontro tra sindacati e BasicNet

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

crisi woolrich trasferimenti unilateraliCrisi Woolrich: “Trasferimenti unilaterali inaccettabili, rischio licenziamenti mascherati” - Regione e città metropolitana al fianco die lavoratori: “Ben 109 dipendenti bolognesi coinvolti. bolognatoday.it

crisi woolrich trasferimenti unilateraliBasicNet acquista Woolrich, sindacati verso mobilitazione contro il trasferimento a Torino - Leggi su Sky TG24 l'articolo BasicNet acquista Woolrich, sindacati verso mobilitazione contro il trasferimento a Torino ... tg24.sky.it

crisi woolrich trasferimenti unilateraliWoolrich in crisi: centinaia di posti a rischio in Italia - Il marchio dell'abbigliamento Woolrich sta attraversando una fase di importante crisi finanziaria. notizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.