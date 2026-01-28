Crisi demografica lavoro industria | l' analisi della CGIL Avellino sui temi che riguardano l' Irpinia

La CGIL di Avellino fa il punto sulla situazione locale. La crisi demografica, la mancanza di lavoro e le difficoltà dell’industria continuano a pesare sull’Irpinia. La situazione si è complicata rispetto all’inizio dell’anno, tra problemi vecchi e nuove incertezze. La provincia si trova di fronte a sfide difficili da risolvere in breve tempo.

Nuovo anno, vecchie vertenze, la situazione mondiale, per dirla con un adagio, non è buona e in provincia di Avellino rispetto all'inizio del 2025 abbiamo qualche problema in più e un po' di confusione aggiuntiva. E allora facciamoci guidare dai dati per aprirci ad una stagione di lotta e di vera resilienza (la ripresa è un miraggio) perché la sfida in ballo è la sopravvivenza delle nostre comunità. I numeri sono numeri, non mentono né sono interpretabili, fanno male. Nel 2023 Avellino ha visto nascere 2.583 bambini ed ha visto andare via 4.803 persone. Sono 2.220 abitanti in meno, un calo dello 0,6% della popolazione.

Approfondimenti su Avellino CGIL

L’Irpinia affronta un difficile quadro sociale, segnato da precarietà e crescente fuga demografica.

Il sindaco di Montefredane ha rivolto un appello alla ministra Roccella, sottolineando l’importanza della natalità come bene pubblico per contrastare la crisi demografica che interessa le aree interne e i piccoli Comuni italiani.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Avellino CGIL

