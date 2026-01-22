Crisi demografica in Irpinia l' appello del sindaco di Montefredane alla ministra Roccella | La natalità è un bene pubblico

Il sindaco di Montefredane ha rivolto un appello alla ministra Roccella, sottolineando l’importanza della natalità come bene pubblico per contrastare la crisi demografica che interessa le aree interne e i piccoli Comuni italiani. Questa problematica, ormai evidente, richiede interventi mirati per sostenere le famiglie e garantire il futuro delle comunità locali, in un contesto in cui il calo delle nascite si traduce in sfide sociali ed economiche.

La crisi demografica non è più una previsione statistica, ma una realtà concreta che colpisce ogni giorno soprattutto i piccoli Comuni e le aree interne del Paese. È da questa consapevolezza che nasce l’appello del Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, indirizzato alla Ministra per la Famiglia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

