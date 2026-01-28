La fiducia di famiglie e imprese in Italia continua a migliorare. A gennaio, l’indice di fiducia delle famiglie sale leggermente, passando da 96,6 a 96,8. Anche le aziende mostrano segnali positivi: l’indice sale da 96,6 a 97,6. La situazione sembra stabile, con segnali di ottimismo che si rafforzano nel primo mese dell’anno.

Continua a crescere la fiducia di consumatori e imprese. A gennaio l’indice è passato dal 96,6 a 96,8 per le famiglie e dal 96,6 a 97,6 per le aziende. È quanto emerge dai dati dell’ Istat, che ha rilasciato anche i dati della ricchezza delle famiglie relativi all’anno 2024, in crescita del 2,8% rispetto al 2023. «Oggi due segnali nella giusta direzione: la crescita della fiducia delle imprese e dei consumatori e il recupero di ricchezza delle famiglie italiane che dal 2023, durante il nostro governo, è tornata a crescere del 2,8%, anche perché abbiamo contenuto l’inflazione», ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cresce ancora la fiducia di famiglie e imprese: l’Istat conferma «la giusta direzione»

A dicembre 2025, l’indice di fiducia di imprese e famiglie registra un significativo aumento, raggiungendo i massimi da marzo 2024.

A gennaio, l’indice di fiducia dei consumatori sale leggermente, passando da 96,6 a 96,8.

